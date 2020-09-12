"Зеленая" власть сбивает украинское кино на взлете, видим откат на 6 лет назад, - Порошенко

Лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко поздравил украинцев с Днем украинского кино и выступил с обращением в его поддержку.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности".

"Пять лет с 2014 по 2019 стали временем возрождения украинского кино. 173 фильма за это время пришли к зрителю благодаря государственной поддержке. Наполненные залы кинотеатров, оживленные обсуждения, восторженные отзывы зрителей показали: кино с украинским лицом, свое, родное - признано и нужно стране", - отмечает Порошенко.

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По его словам, День украинского кино, который отмечается 12 сентября, - это не только праздник профессионалов, это праздник всех, кому дорога украинская культура, кто ценит ее, обогащает и защищает от российской агрессии.

"К сожалению, в этот праздничный день меня не покидает тревога. Мы видим сейчас, как "зеленая" власть сбивает украинское кино на взлете. Мы стали свидетелями отката на шесть лет назад. В этом году на съемки новых фильмов в бюджете оставили только 90 млн гривен, а это уровень 2014-го, одного из самых тяжелых в истории Украины. И пиар вокруг 1 млрд грн поддержки креативных индустрий - это лишь дымовая завеса. На съемки обещанных патриотических сериалов оставлено 100 млн грн, но смогут ли их снять до конца года - вопрос, на который профессионалы знают грустный ответ.

В следующем году мы встретим 30-летие Независимости. Должны сделать все, чтобы в день праздника кинотеатры и телеканалы демонстрировали новые качественные украинские фильмы, снятые накануне. Требуем от властей обеспечить надлежащую поддержку украинского кино! А талантов в украинской кинематографии точно хватает! Убежден, что нас ждут новые шедевры, новые премии на фестивалях, а главное - новые зрители всех поколений.

С праздником нашего украинского кино, дорогие украинцы!" - говорится в тексте обращения.