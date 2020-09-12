В России решают, что делать с Мавзолеем, если Ленина похоронят
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российское издание "Коммерсантъ".
Организаторы конкурса считают, что нахождение тела Ленина в "самом сердце страны, осознавшей исторические ошибки прошлого", противоречит современным представлениям о вечной памяти, "является нарушением русской православной традиции, а также воли самого вождя".
В Союзе архитекторов России считают целесообразным сделать Мавзолей филиалом Государственного музея архитектуры им. А. В. Щусева и разместить там экспозицию об истории проектирования всех версий здания — фанерной, деревянной и гранитной. Участникам конкурса предлагается составить генеральный план. Другие идеи использования Мавзолея "не только допускаются, но и приветствуются".
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Организаторы отмечают, что в состав жюри, в частности, приглашены глава Минкульта РФ Ольга Любимова, лидеры КПРФ и "Справедливой России" Геннадий Зюганов и Сергей Миронов. Пока неизвестно, приняли ли они приглашение.