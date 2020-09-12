История с "вагнеровцами" была попыткой "втянуть Украину в международную политику", - Венедиктова

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова считает, что украинская сторона действовала четко в рамках закона в истории с задержанием в Беларуси 33 членов ЧВК "Вагнер".

Об этом она заявила в интервью Савику Шустеру, информирует Цензор.НЕТ.

"Когда стали развиваться эти события, было понятно, что это опять-таки случай, когда Украину пытаются втянуть, и этот случай может стать таким негативным примером, поэтому надо быть осторожным. Мы действовали четко в рамках закона", - сказала Венедиктова.

Генпрокурор отметила, что ходатайство о выдаче задержанных в Беларуси членов ЧВК "Вагнер" было направлено Офисом генпрокурора, так как украинская сторона считает, что "это преступники, которые воевали против Украины".

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Отвечая на уточняющий вопрос, надеялась ли она, что белорусская сторона выдаст "вагнеровцев", Венедиктова сказала: "Надеялись мы или нет, мы должны это делать и мы отработали на 100 процентов".

"У меня был разговор с генеральный прокурором Беларуси относительно этого. Я проговорила квалификацию статьи, которую мы инкриминируем... Мы были в переговорном процессе, но случилось как случилось", - пояснила она.

При этом генпрокурор подчеркнула, что вне зависимости от того, видел ли Офис генпрокурора перспективу в выдаче "вагнеровцев", прокуратура вынуждена была сделать соответствующие правовые шаги. "Мы понимаем, что тут будет такой привкус международной геополитики стопроцентно. И при этом не одного государства, которое втянуто в это… Но Украина не вмешивается в дела других государств: мы остаемся в сфере уголовной юстиции", - заявила Венедиктова.

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Комментируя споры о том, действительно ли спецоперация с "вагнеровцами" разрабатывалась в Украине и будет ли проводится расследование, Венедиктова сказала: "Мне лично не известно, что такая спецоперация готовилась. Но сразу, как только информация появилась в СМИ, в Государственном бюро расследований уже было зарегистрировано уголовное производство и уже следствие ведется".

При этом Венедиктова отметила, что, по ее информации, ГБР расследует по данному факту не одно уголовное производство. "Поэтому те люди, которые считают себя ценными свидетелями и могут что-то сообщить следствию дополнительно, думаю, что органы досудебного следствия должны их допросить. Говорить намеками о государственных позициях, мне кажется, что (…) – если есть информация, надо прийти и сообщить", - подчеркнула генпрокурор.

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Говоря о предстоящем допросе бывшего руководителя Офиса президента Андрея Богдана в связи с его высказываниями в недавнем интервью, Венедиктова отметила: "ГБР реально должно допросить (Богдана – ИФ), и если есть состав преступления или появятся новые заявления, они должны расследоваться".

"Если Андрей Иосифович это заявляет, он прекрасно понимает, какие последствия это может повлечь", - подчеркнула генпрокурор

При этом Венедиктова заверила, что Офис генпрокурора не намерен ничего замалчивать или покрывать кого-то. "Но мы это будем делать без хайпа", - заключила она.

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Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.