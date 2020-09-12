Белорусскую оппозиционерку Колесникову увезли из Минска в СИЗО в Жодино

Одна из лидеров белорусской оппозиции Мария Колесникова переведена в следственный изолятор города Жодино.

Об этом сообщил официальный представитель штаба оппозиционера Виктора Бабарико Глеб Германчук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Адвокат Людмила Казак сообщила нам, что Мария переведена в СИЗО в (город) Жодино", - сказал он.

Причины перевода неизвестны.

Жодино - город областного подчинения в Минской области, он расположен в 54 км от белорусской столицы.

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Напомним, 8 сентября в 8 утра официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский заявил, что члены Координационного совета Антон Родненков, Иван Кравцов и Мария Колесникова "прошли пограничный контроль и убыли в сторону Украины".

В Госпогранслужбе Украины сообщили: Родненков и Кравцов прибыли в Украину, Колесниковой с ними нет.

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Замглавы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что Марию Колесникову хотели выдворить насильно, но она сама помешала этому. Источник "Интерфакса" сообщил, что при попытке депортации оппозиционерка порвала свой паспорт.

9 сентября отец Марии Колесниковой заявил, что его дочь арестована и находится в СИЗО. Оппозиционерку подозревают в публичных призывах к захвату власти. Колесниковой грозит до 5 лет тюрьмы. Она обратилась в Следственный комитет Беларуси с заявлением о попытке силовиков ее похитить.

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