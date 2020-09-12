Враг на Донбассе нарушает условия отвода техники: САУ, гаубицы и танки зафиксированы у линии соприкосновения

Беспилотник ОБСЕ зафиксировал возле линии столкновения минометы и самоходные артиллерийские системы оккупантов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщает пресс-центр штаба Объединенных сил.

"Во время наблюдательного полета беспилотный летательный аппарат СММ ОБСЕ зафиксировал на неподконтрольной правительству Украины территории ряд нарушений со стороны российско-оккупационных войск", - отмечается в сообщении.

Так, замечено вооружение, размещенное с нарушением линии отвода: на полигоне возле населенного пункта Терновое Донецкой области установлено наличие четырех самоходных гаубиц (2С1 "Гвоздика", 122 мм), а на полигоне недалеко от Бугаевки на Луганщине - шестнадцати самоходных гаубиц (2С1 "Гвоздика", 122 мм) и двенадцати буксируемых гаубиц (Д-30А "Лягушка", 122 мм).

Также зафиксировано вооружение, размещенное по линиям отвода, но за пределами выделенных мест хранения: на полигоне возле Бугаевки - десять танков (типа Т-64) и тринадцать зенитных ракетных комплексов (9К35 "Стрела-10"); на полигоне неподалеку от Тернового - двадцать три танка (Т-64 - 12 единиц, Т-72 - 11 единиц).

Эти факты четко указывают на нарушение Минских соглашений и достигнутых 22.07.2020 года договоренностей о мерах по усилению режима прекращения огня.

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Украинские военные продолжают неуклонно соблюдать условия полного и всеобъемлющего режима прекращения огня и готовы дать адекватный ответ на любые коварные действия противника.