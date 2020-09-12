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Зеленский: Советники "Нормандской четверки" соберутся еще раз. Главное, что на Донбассе сохраняется перемирие

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Зеленский: Советники "Нормандской четверки" соберутся еще раз. Главное, что на Донбассе сохраняется перемирие
Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что политические советники глав государств "Нормандской четверки" не обсудили все вопросы на встрече 11 сентября в Берлине и не поставили в них точки, поэтому будет еще одна встреча для продолжения подготовки встречи лидеров в Нормандском формате.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", сказал он это на брифинге в субботу в Одессе.

"Первое – была встреча, это очень важно. Это означает, что продолжаются встречи в Нормандском формате. И если встречаются советники, значит, будет планироваться встреча лидеров в Нормандском формате. Советники не обсудили все вопросы и не поставили точку во многих вопросах, поэтому будет еще одна встреча советников", - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что самое главное решение, которое есть после встречи в Берлине, - это продолжение и соблюдение режима тишины на Донбассе.

"Довольны ли мы на сто процентов? Нет. Была боевая потеря, да. Но если мы идем к выполнению Минских соглашений, идем к миру на востоке Украины, то первый и главный вопрос – это соблюдение режима тишины. Это означает, что наши парни не будут погибать", - указал он.

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Топ комментарии

  • Scorpman Y
    гибнут люди... боевики ведут ПОСТОЯННЫЙ обстрел ВСУ, роют новые окопы... "Враг на Донбассе нарушает условия отвода техники: САУ, гаубицы и танки зафиксированы у линии соприкосновения " - а у зеленой шмаркли "соблюдается перемирие"...
    это всё потому что у него большая вавка в голове, которая "войну уже закончила"
  • VOLVO XC 70
    ОЙ ЖЕ ДЕБИЛ Вова лучше не открывай своего идиотского рота противно у тебя галвное запор имеется и гарно...
  • NonCFist
    Зеленский: Советники "Нормандской четверки" соберутся еще раз. Главное, что на Донбассе сохраняется перемирие - Цензор.НЕТ 1596
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