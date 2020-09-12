СБУ расследует разглашение данных об операции с "вагнеровцами", - Гончаренко

Служба безопасности Украины начала уголовное производство по факту возможной утечки информации об операции по задержанию членов ЧВК "Вагнер".

Об этом народный депутат от ЕС Алексей Гончаренко сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Я написал депутатское обращение в Офис генерального прокурора по расследованию разглашения данных, которые привели к преждевременному задержанию 33 бойцов ЧВК "Вагнер" в Беларуси. В ответ на этот запрос мне сообщили, что Главное следственное управление СБУ уже начало досудебное расследование в уголовном производстве №22020000000000213 от 8 сентября 2020 года", - написал Гончаренко.

Он уточнил, что производство начато по признакам уголовного нарушения, предусмотренного ст. 387 (разглашение данных оперативно-розыскной деятельности, предварительного расследования) Уголовного Кодекса Украины.

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Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

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14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.

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