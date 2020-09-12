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По всей линии фронта - тишина, - штаб ООС

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По всей линии фронта - тишина, - штаб ООС
Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил полностью контролируется украинским защитниками. Обстрелов со стороны противника не было.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил, информирует Цензор.НЕТ.

"С начала текущих суток, 12 сентября, на участках ответственности украинских подразделений обстрелов со стороны противника не зафиксировано. По всей линии фронта наблюдалась тишина", - сказано в сообщении.

Объединенные силы выполняют свои задания. Так, подразделения ГСЧС тушат горящую возле Крымского на Луганщине траву. Спасатели ОС восстанавливают поврежденные жилые дома и объекты инфраструктуры. За сутки они отремонтировали 9 домов, на 26 работы еще продолжаются.

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"Кроме того, саперами ГСЧС разминировано почти 10 гектаров территории в прифронтовом районе и передано на уничтожение 210 найденных взрывоопасных предметов", - сказано в сообщении.

Подразделения Объединенных сил соблюдают условия прекращения огня и находятся наготове к адекватному реагированию на любые коварные и провокационные действия противника.

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По всей линии фронта - тишина, - штаб ООС 03

Автор: Ольга Лузан

Топ комментарии

  • 133133
    Однажды таки наступит момент, когда кацапам надо будет отказать в проведении местных выборов в Лугандоне.

    А после этого вся эта тишина и закончится
  • Топ Ган
    ...лучше напишите, сколько километров позиций и минных полей восстановило лугандонское сепарьё... Что? Ах, разведка запрещена гавнокомандующим... Ню-ню..
  • Анатолій Звєрєв
    Орки ждут слива Украины Бубочкой и Ермаком. Если им протянуть предательство не удастся, то тишина сразу же закончится.
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