Глава Черниговской ОГА Прокопенко подал в отставку

Глава Черниговской областной государственной администрации Андрей Прокопенко подал заявление об отставке с должности.

Об этом он сообщил в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Основная причина - это то, что я фактически лишен влияния на кадровую политику и формирование состава кандидатов в областной совет. Глава ОГА без своих депутатов в областном совете - это слабый глава ОГА, которые не сможет реализовывать стратегию развития региона. А без этого моя работа не имеет смысла", - заявил Прокопенко.

"Знаете, есть такая пословица: "В согласии и малые дела растут, а без согласия и большие разрушаются". Любой конфликт - он вредит обеим сторонам, а в нашем случае - он может вредить президенту и нашей политической силе. Поэтому я не буду его углублять", - добавил Прокопенко.

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