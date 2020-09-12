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Украина будет готова к проведению Россией учений "Кавказ-2020", - Зеленский

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Украина будет готова к проведению Россией учений "Кавказ-2020", - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что руководство Украины и Вооруженных сил страны готовятся к ситуации с проведением Российской Федерацией учений "Кавказ-2020" в 20-х числах сентября.

Об этом он сказал на брифинге в Одессе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы этот вопрос детально глубоко поднимали. Полностью разработал главнокомандующий с Генштабом, и вместе в одной команде с Министерством обороны, также была привлечена наша разведка. Мы готовы к этому вопросу, мы ничего не боимся", - сказал Зеленский.

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Автор: Ольга Лузан

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Топ комментарии

  • Elvis2
    Даже не сомневаюсь, опять отключит систему ПВО, посадит еще волонтеров, сольет разведданные, выдаст мордору очередных свидетелей терроризма и проведет серию инспекций, а дыркач опубликует еще серию прослушек союзников..
  • Анатолій Звєрєв
    Вчера еле удержали чтобы он не дал согласие на патрулирование российскими генералами и чеПушилой украинских позиций, а сегодня он уже раздувает щеки и рассказывает что он никого не боится. Отвратительный брехливый урод.
  • Александр Бычик
    Украина будет готова к проведению Россией учений "Кавказ-2020", - Зеленский - Цензор.НЕТ 7027
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