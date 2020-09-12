Дания поддержала депутатов немецкого бундестага, выступивших за прекращение строительства "Северного потока - 2"

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен приветствует то, что Берлин поставил под сомнение продолжение строительства "Северного потока - 2".

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, она положительно оценила острые дебаты, прошедшие накануне в бундестаге, в ходе которых немецкие депутаты обсуждали дальнейшие шаги в связи с отравлением Алексея Навального. "С самого начала я была против "Северного потока", - сказала Фредериксен в интервью, опубликованном в субботу, 12 сентября, датским новостным агентством Ritzau.

В интервью глава правительства Дании также подчеркнула, что Европа не должна становиться зависимой от российского газа.

Накануне отравление самого известного российского оппозиционера и последствия для российско-германских отношений стали темой "актуального часа" в парламенте, инициированного фракцией партии "Союз90/"Зеленые" - самой малочисленной, но самой решительно настроенной в отношении российской политики.

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Открывая дебаты, депутат от "зеленых" Агнешка Бруггер резко раскритиковала не только политику России, но и политику правительства Германии. Депутат потребовала не только остановки строительства газопровода "Северный поток - 2",но и расширения персональных санкций против олигархов, связанных с Кремлем.

Напомним, 20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находится в коме.

Точный диагноз политику не называли, однако предполагли, что оппозиционер пострадал от отравления, возможно - сильным галлюциногенным препаратом.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждает, что накануне оппозиционер не употреблял алкоголь, а с утра ничего не ел, только выпил в аэропорту чай.

22 августа Навального перевезли на лечение в Германию. 24 августа немецкие врачи сообщили, что Навальный был отравлен. 2 сентября эксперты обнаружили в результатах анализов Навального следы яда группы "Новичок".

7 сентября стало известно, что врачи берлинской клинике "Шарите" вывели Алексея Навального из медицинской комы и отключили его от аппарата искусственной вентиляции легких.

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В 2018 году "Новичком" в британском Солсбери были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

6 сентября министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас не исключил, что завершение строительства "Северного потока - 2" может быть увязано с полноценным расследованием Россией возможного отравления Алексея Навального.