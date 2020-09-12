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Нардеп Шпенов заболел коронавирусом

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Нардеп Шпенов заболел коронавирусом
Фото: Facebook
Внефракционный депутат Дмитрий Шпенов заболел коронавирусом.

Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Сдал тест на COVID-19. Результат положительный. КТ показал двухстороннюю пневмонию", - написал он.

По словам нардепа, он за последние две недели контактировал с массой людей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине за сутки 3 103 новых случая COVID-19, число жертв рекордное - 72 человека

Нардеп Шпенов заболел коронавирусом 01
Фото: Facebook
 

Отметим, что Дмитрий Шпенов избран в Верховную Раду VIII и IX созывов как беспартийный самовыдвиженец по 37 округу (Днепропетровская область). В 2012 году - от "Партии регионов".

Напомним, в Украине по состоянию на утро субботы, 12 сентября, зафиксированы 3 103 новых случая заражения. При этом 72 ранее заболевших умерли.

Автор: Анна Судак

Топ комментарии

  • Люцифер
    Если б не заболел то никто бы и не узнал о таком.
  • Дмитрий Иванов 933bda32
    Очень ценная конечно для всех нас новость, а вот Днепропетровскую область надо и дальше продолжать чистить от этого регионало-зажопинского мусора, который там славно окопался
  • Baden
    Ну заболел, и заболел себе... Тоже мне - новость!
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