Нардеп Шпенов заболел коронавирусом

Внефракционный депутат Дмитрий Шпенов заболел коронавирусом.

Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Сдал тест на COVID-19. Результат положительный. КТ показал двухстороннюю пневмонию", - написал он.

По словам нардепа, он за последние две недели контактировал с массой людей.

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Фото: Facebook

Отметим, что Дмитрий Шпенов избран в Верховную Раду VIII и IX созывов как беспартийный самовыдвиженец по 37 округу (Днепропетровская область). В 2012 году - от "Партии регионов".

Напомним, в Украине по состоянию на утро субботы, 12 сентября, зафиксированы 3 103 новых случая заражения. При этом 72 ранее заболевших умерли.