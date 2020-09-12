Уверен, что ни один проукраински настроенный депутат "Слуги народа" не поддержит выборы на оккупированных территориях, - Дубинский
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Депутаты "Слуги народа" с проукраинской позицией будут против проведения выборов на захваченных территориях Донбасса и Крыма до их освобождения.
Об этом написал в telegram нардеп "Слуги народа" Александр Дубинский, информирует Цензор.НЕТ.
"Уверен, что ни один депутат СН с действительно проукраинской позицией не поддержит проведение выборов на оккупированных территориях до того момента, пока Украина не восстановит контроль над границей своей страны. Я придерживаюсь именно такой позиции", - отметил он.
Напомним, 5 сентября в Украине стартовал избирательный процесс местных выборов - 2020. День голосования - 25 октября.