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Уверен, что ни один проукраински настроенный депутат "Слуги народа" не поддержит выборы на оккупированных территориях, - Дубинский

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Уверен, что ни один проукраински настроенный депутат "Слуги народа" не поддержит выборы на оккупированных территориях, - Дубинский
Депутаты "Слуги народа" с проукраинской позицией будут против проведения выборов на захваченных территориях Донбасса и Крыма до их освобождения.

Об этом написал в telegram нардеп "Слуги народа" Александр Дубинский, информирует Цензор.НЕТ.

"Уверен, что ни один депутат СН с действительно проукраинской позицией не поддержит проведение выборов на оккупированных территориях до того момента, пока Украина не восстановит контроль над границей своей страны. Я придерживаюсь именно такой позиции", - отметил он.

Уверен, что ни один проукраински настроенный депутат Слуги народа не поддержит выборы на оккупированных территориях, - Дубинский 01

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Напомним, 5 сентября в Украине стартовал избирательный процесс местных выборов - 2020. День голосования - 25 октября.

Автор: Анна Судак

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Топ комментарии

  • Андрей Левый1
    Заметьте как перекрасились одновременно Богдан, Дубинский может там уже и Портнов стал патриотом??
  • три - пятнадцать
    проукраински настроенный депутат "Слуги народа" - персонаж вымышленный.
  • Vladimir Krutko
    Уверен, что ни один проукраински настроенный депутат "Слуги народа" не поддержит выборы на оккупированных территориях, - Дубинский - Цензор.НЕТ 5929
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