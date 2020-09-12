"Слуга народа" Бужанский планирует участвовать в выборах мэра Днепра, - ЦПК

По некоторой информации, нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский планирует участвовать в выборах мэра Днепра. На это косвенно указывают билборды, которые развесили по городу.

Центр противодействия коррупции в Facebook в связи с этим решил освежить список позорных поступков "слуги народа", передает Цензор.НЕТ.

Так, Бужанский успел:

- Поставить под угрозу безвиз с Евросоюзом. "Избиратели, в том числе из Днепра, почувствовали что такое поездки в Европу без траты времени и нервов на визовые центры. А вот такие, как Бужанский, ради интересов Коломойского, Авакова и Медведчука делают все, чтобы Евросоюз пересмотрел безвизовый режим. Они прекрасно понимают, что, в отличие от рядовых граждан, смогут и в дальнейшем беспрепятственно ездить в страны ЕС", - отмечают в ЦПК.

- В который раз выслужиться перед олигархом Коломойским. "Бужанского считают одним из членов "группы Коломойского", поэтому неудивительно, что нардеп не только не голосовал за "антиколомойский" закон, но и обжаловал его в Конституционном суде. То есть Украина по логике Бужанского должна была вернуть "ПриватБанк" олигарху, который довел учреждение до ручки? После того как налогоплательщики влили более 150 млрд грн для спасения банка?", - задает вопрос ЦПК.

- Помочь сохранить Авакова в кресле министра. "Несколько месяцев назад Бужанский, как и Зеленский, называл Авакова эффективным министром. Свое мнение об Авакове Бужанский не изменил и после ужасных историй с участием полицейских в Кагарлыке и других уголках страны. Интересно, разделяют ли эту позицию избиратели Бужанского. Было бы хорошо если бы его об этом спросили", - комментирует ЦПК.

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Напомним, языковой законопроект Максима Бужанского был зарегистрирован в парламенте 31 октября 2019 г. Он переносит с 2020 г. на 2023 г. переход русскоязычных 5-11 классов на обучение на украинском языке. Против этого законопроекта в свое время выступило Министерство образования и науки, а также Бюджетный комитет ВР и просветительское сообщество. Законопроект не поддержал Комитет ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики, против его принятия высказался языковой омбудсмен Креминь.

Изначально предполагалось, что законопроект Бужанского вынесут в зал ВР 16 июля. Накануне, 15 июля, стало известно, что этого законопроекта нет в повестке дня на 16 число. Не взирая на это, у здания Верховной Рады состоялась акция противников законопроекта Бужанского.

Также против принятия законопроекта высказались ряд депутатов "Слуги народа".

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