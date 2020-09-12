Лукашенко распорядился отвести армию от западной границы, если войска НАТО в Польше и Литве "не шевелятся" больше
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.
Вопрос о ситуации на западной границе рассмотрен первым. Лукашенко запросил предложения по действиям армии от министра обороны и начальника Генштаба.
"То есть, если натовские войска в Польше, Литве в принципе закончили так называемые учения и не шевелятся там больше, нам следует адекватно на это реагировать. Мы не можем там долгое время без необходимости держать Вооруженные силы в таком количестве. Тем более что это недешево обходится", - отметил Лукашенко.
Министр обороны Беларуси Виктор Хренин после совещания у Лукашенко рассказал, что в рамках учений войска НАТО находятся на сопредельной с Беларусью территории.
В частности, отмечаются усиленные полеты авиации вдоль белорусской государственной границы и ведение разведки происходящих на территории Беларуси мероприятий.
Хренин сообщил, что тот комплекс мероприятий, который проводился в рамках учения на гродненском тактическом направлении, свернут, войска возвращены в пункты постоянной дислокации. Однако на учебно-боевом дежурстве остаются силы и средства ракетных войск и артиллерии, Военно-воздушных сил и войск ПВО.
Напомним, захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко неоднократно заявлял, якобы идет процесс наращивание военной мощи НАТО вблизи западной границы страны. НАТО отвергает обвинения.
По словам Лукашенко, Беларусь развернула почти 50% своей армии вдоль границ с Литвой и Польшей.