Фокин не придет на встречу с комитетом ВР из-за занятости в ТКГ, - "слуга народа" Качура

Заместитель председателя украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Витольд Фокин должен был 15 сентября встретиться с комитетом Верховной Рады по вопросам организации государственной власти и местного самоуправления.

Об этом сообщил в Telegram замглавы комитета, депутат фракции "Слуга народа" Александр Качура, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня Витольд Фокин отказался проводить встречу с комитетом по вопросам организации государственной власти и местного самоуправления, которая должна была состояться 15 сентября. Озвученная причина - занятость и необходимость работать в Трехсторонней контактной группе. В ближайшее время встреча не состоится, конкретная дата проведения - не оговорена. Буду требовать незамедлительно провести данную встречу. Чтобы усилить позицию Украины необходимо консолидированное виденье парламента и делегатов в Трехсторонней контактной группе. Единство в вопросе урегулирования ситуации, которая сложилась на Донбассе, крайне важно", - написал депутат.

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Напомним, Витольд Фокин в интервью прокремлевскому изданию Strana.ua заявил, что "и с той, и с той стороны было совершено много преступлений, которые в конечном итоге должны быть расследованы, и виновные пусть понесут наказание. Но сегодня, чтобы прекратить войну и сохранить жизнь бойцов и командиров, моя позиция - надо объявить всеобщую амнистию, провести выборы, решить вопрос особого статуса отдельных районов, а лучше всего Донбасса".

Заместитель главы комитета по вопросам организации государственной власти, нардеп "Слуги народа" Александр Качура предложил вызвать члена украинской делегации в ТКГ Витольда Фокина на заседание парламентского Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.