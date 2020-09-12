На сегодня нет законных оснований для досрочного прекращения полномочий нынешнего созыва ВР, - Разумков

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что парламент IX созыва доработает до конца своей каденции.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Если мы говорим о том, сколько проработает Верховная Рада Украины, то я думаю, что она проработает до конца своей каденции, как это и предусмотрено Конституцией", - сказал Разумков в эфире NewsOne в субботу.

По словам председателя ВР, на сегодня нет законных оснований для досрочного прекращения полномочий нынешнего созыва парламента.

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