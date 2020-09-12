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На сегодня нет законных оснований для досрочного прекращения полномочий нынешнего созыва ВР, - Разумков

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На сегодня нет законных оснований для досрочного прекращения полномочий нынешнего созыва ВР, - Разумков
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что парламент IX созыва доработает до конца своей каденции.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Если мы говорим о том, сколько проработает Верховная Рада Украины, то я думаю, что она проработает до конца своей каденции, как это и предусмотрено Конституцией", - сказал Разумков в эфире NewsOne в субботу.

По словам председателя ВР, на сегодня нет законных оснований для досрочного прекращения полномочий нынешнего созыва парламента.

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Автор: Анна Судак

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Топ комментарии

  • Valery Greff
    Раз так запели, значит есть
  • Vika Lysenko
    Ах вы 🤢🤡🦠💩гниды , а попередникам вы быстренько нашли !
  • Игорь Монахов c4e9a61d
    Причин для роспуска ВР есть "вагон и маленькая тележка" , а вот если примите постановление о котором договорился ермак с кацапами для выборов по Донбассу - то вас чепушил уже не распустят просто так -- а пустят в расход к куям собачим на раз-два-три !!! думайте...
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