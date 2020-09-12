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Программу "Доступные кредиты 5-7-9%" расширят на пострадавших от засухи фермеров, - Зеленский

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Программу "Доступные кредиты 5-7-9%" расширят на пострадавших от засухи фермеров, - Зеленский
Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства получило задание по подготовке программы поддержки фермеров, пострадавших от засухи. В частности, предусматривается расширение программы "Доступные кредиты 5-7-9%".

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в ходе общения с представителями СМИ в рамках рабочей поездки в Одесскую область, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ОП.

"Я говорил с фермерами. Поставлена ​​задача. Кроме программы "5-7-9%", будет выделена часть в этой программе для фермеров. Прежде всего для пострадавших от засухи в Украине", - отметил глава государства.

Президент подчеркнул, что по программе "Доступные кредиты 5-7-9%" выдано займов на сумму 6 млрд грн.

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Кроме того, профильные министерства должны разработать программы орошения.

"Все жалуются, что долгие годы - засуха, фермеры теряют урожай. Да, это природа, это климат, но государство не может отвечать, что это только природа и климат", - отметил Владимир Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что правительство должно решить вопросы страхования урожая.

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Автор: Анна Судак

Топ комментарии

  • Николай Влад
    Эти кредиты как мёртвому припарка.
    Если экономика падает, жизненный уровень людей падает, безработицы из за карантина только увеличивается... То люди уже не особо тратят деньги,даже те кто их имеет, берегут... ибо не известно, что будет дальше.
    Скорее всего зеленые дибилоиды, поздней осенью введут красную зону с жёстким карантином по всей Украине, с закрытием всего и вся, остановкой транспорта, итд...
    В общем всё идёт к коллапсу, из за этой тупой власти.
  • 5 копійок
    Виліз піарщик галімий.
  • di Carmine
    От этой Засухи шоле?
    Программу "Доступные кредиты 5-7-9%" расширят на пострадавших от засухи фермеров, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2994
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