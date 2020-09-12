Программу "Доступные кредиты 5-7-9%" расширят на пострадавших от засухи фермеров, - Зеленский

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства получило задание по подготовке программы поддержки фермеров, пострадавших от засухи. В частности, предусматривается расширение программы "Доступные кредиты 5-7-9%".

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в ходе общения с представителями СМИ в рамках рабочей поездки в Одесскую область, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ОП.

"Я говорил с фермерами. Поставлена ​​задача. Кроме программы "5-7-9%", будет выделена часть в этой программе для фермеров. Прежде всего для пострадавших от засухи в Украине", - отметил глава государства.

Президент подчеркнул, что по программе "Доступные кредиты 5-7-9%" выдано займов на сумму 6 млрд грн.

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Кроме того, профильные министерства должны разработать программы орошения.

"Все жалуются, что долгие годы - засуха, фермеры теряют урожай. Да, это природа, это климат, но государство не может отвечать, что это только природа и климат", - отметил Владимир Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что правительство должно решить вопросы страхования урожая.

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