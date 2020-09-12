Программу "Доступные кредиты 5-7-9%" расширят на пострадавших от засухи фермеров, - Зеленский
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в ходе общения с представителями СМИ в рамках рабочей поездки в Одесскую область, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ОП.
"Я говорил с фермерами. Поставлена задача. Кроме программы "5-7-9%", будет выделена часть в этой программе для фермеров. Прежде всего для пострадавших от засухи в Украине", - отметил глава государства.
Президент подчеркнул, что по программе "Доступные кредиты 5-7-9%" выдано займов на сумму 6 млрд грн.
Кроме того, профильные министерства должны разработать программы орошения.
"Все жалуются, что долгие годы - засуха, фермеры теряют урожай. Да, это природа, это климат, но государство не может отвечать, что это только природа и климат", - отметил Владимир Зеленский.
Глава государства подчеркнул, что правительство должно решить вопросы страхования урожая.