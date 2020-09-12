Дело об убийствах на Майдане: из более 30 подозреваемых в заседаниях участвуют двое, большинство скрывается в РФ
Об этом говорится в материале Игоря Бурдыги на DW, информирует Цензор.НЕТ.
Святошинский районный суд Киева в этом году трижды откладывал слушание дела о расстрелах на улице Институтский в Киеве в феврале 2014-го: сначала мешал строгий карантин, а летом у присяжных закончились полномочия. И первопричиной, которая сбила с ритма пятилетний судебный процесс, стало неожиданное освобождение обвиняемых.
28 декабря 2019 года Киевский апелляционный суд освободил под личное обязательство бывшего заместителя командира киевской роты спецназначения МВД "Беркут" Олега Янишевского и его подчиненных: Павла Аброськина, Сергея Зинченко, Александра Маринченко и Сергея Тамтуру. На этом настаивала сторона обвинения - дело в том, что все пятеро должны были принять участие в обмене удерживаемыми лицами. Несмотря на протесты родственников погибших участников Майдана, а также общественности, на следующий день "беркутовцев" отправили на неподконтрольные территории. Президент Владимир Зеленский тогда объяснил, что готов был отпустить и сотни обвиняемых для того, чтобы освободить из плена украинских разведчиков.
До освобождения "беркутовцы" провели за решеткой более пяти лет и неоднократно отказывались от обменов, утверждая, что докажут свою невиновность в суде. Всех их обвиняют в убийстве 48 граждан, покушениях на убийство еще 80, а также в теракте, превышении служебных полномочий и незаконном обращении с оружием.
Уже в феврале двое - Маринченко и Тамтура - вернулись с Луганщины в Киев, чтобы продолжить участие в судебных заседаниях. До обмена оба находились под домашним арестом - при рассмотрении дела суд установил, что следствие не собрало достаточно доказательств того, что именно они стреляли в протестующих во время Майдана. "Правда - это причина нашего возвращения в Киев. В течение пяти лет судебный процесс был основным источником правды о Майдане и должен продолжаться", - говорится в заявлении Тамтуры и Маринченко, обнародованном их адвокатами. Защитники заявили, что обвиняемые отказываются от дальнейших комментариев СМИ до своего выступления в суде.
Всего в расстреле протестующих 20 февраля подозревают более 30 бывших сотрудников МВД. Но большинство из них скрываются в России, которая отказывается экстрадировать, называя дело о расстрелах политическим.
Едва ли не последним, еще осенью 2014-го бежал из-под домашнего ареста другой заместитель командира киевской спецроты Дмитрий Садовник. Доказательства вины милиционера еще тогда казались бесспорными: в нескольких видео от 20 февраля 2014 года видно, как человек, у которого, так же как и в Садовника, нет кисти правой руки, стреляет по протестующим из автомата. И в сентябре 2014 года судья Печерского суда Светлана Волкова отпустила Садовника из-под стражи, после чего он сразу уехал в Крым, где, по информации украинской прокуратуры, получил российское гражданство. В конце августа этого года судью Волкову суд признал невиновной в незаконном освобождении подозреваемого.
В шестую годовщину расстрелов следователи Государственного бюро расследований (ГБР), которые теперь расследуют "дела Майдана" сообщили о подозрении еще одному милиционеру - бывшему пулеметчику спецподразделения Внутренних войск "Омега" Владимиру Косенко. Следствие считает, что он, отступая по Институтской вместе с "Беркутом", стрелял в протестующих и убил активиста Олега Ушневича и ранил Виталия Гукова.
В феврале, несмотря на доводы прокуратуры, суд отпустил Косенко под домашний арест, а позже смягчил меру пресечения до личного обязательства. Расследование по нему продолжается. Как объяснял DW прокурор Игорь Земсков, представляющий обвинение по "делам Майдана", баллистические экспертизы пуль из тел погибших и раненых ведутся медленно.
Несмотря на суровость обвинений и собранные доказательства против бывших правоохранителей, на седьмой год расследования следствие не отрицает: первыми утром 20 февраля 2014 года начали стрелять именно со стороны протестующих. Первым в тот день погиб боец киевской спецроты Николай Симисюк. "На почве убийства и ранения коллег у бойцов роты спецназначения сложилось неприязненное отношение ко всем лицам, которые участвовали в акции протеста на Майдане Независимости, что утвердило их желание выполнить явно преступный приказ о силовом разгоне", - отмечается в обвинительном акте против "беркутовцев" Аброськина и Зинченко, копия которого есть в распоряжении DW.
Защитники обвиняемых постоянно акцентируют внимание на этом факте, утверждая, что бойцы спецроты якобы "отстреливались, прикрывая отступление коллег". И прокурор Игорь Земсков возражает: экспертизы и реконструкции показывают, что правоохранители тогда стреляли по всем протестующим - на деля их на мирных и вооруженных.
К тому же, обвинение и адвокаты потерпевших считают, что расстрелы 20 февраля невозможно рассматривать вне контекста трехмесячного противостояния и событий, которые произошли накануне, когда мирное шествие протестующих под Верховной Радой 18 февраля переросло в столкновения с "титушками", силовой разгон и антитеррористическую операцию против Майдана. "После того, как началась бойня 18 февраля, появление оружия у протестующих - закономерная самозащита", - настаивает адвокат Евгения Закревская.
Привлечь участников протестов к ответственности за убийства правоохранителей пока невозможно. Даже в случае Ивана Бубенчика, который сам в 2016 году признался в убийстве двух милиционеров, следствию пришлось приостановить дело в силу закона о запрете преследования майдановцев. В 2020 году ГБР удалось обойти этот запрет - в мае по ходатайству следователей Печерский суд хоть и заочно, но арестовал харьковчанина Дмитрия Липового, который привез на Майдан карабин "Сайга", из которого и стрелял Бубенчик.
Более двух лет рассмотрения Святошинский суд посвятил заслушиванию показаний потерпевших. Долгие часы в суде пострадавшие и родственники погибших пересказывали события 20 февраля и истории своих близких. Только в прошлом году суд начал допросы свидетелей: сначала обвинения, а затем - защиты. В пользу и против бывших "беркутовцев" выступали бывшие правоохранители, спецназовцы, снайперы управления госохраны, лидеры Майдана и чиновники Януковича.
"В отличие от других судов по "делам Майдана" этот двигался в довольно оживленном темпе. Был шанс, что в начале 2020 года наконец перейдут к допросу обвиняемых и дальше к дебатам", - объясняет Евгения Закревская.
По какому графику суд продолжит рассмотрение дела пока не ясно - стороны должны согласовать это на первом заседании. Правда, до этого придется решить, как обеспечить участие в слушаниях Олега Янишевского, Павла Аброськина и Сергея Зинченко, связь с которыми исчезла после обмена.
По информации издания Граты, суд 20 октября приступит к рассмотрению дела о расстрелах на Майдане.