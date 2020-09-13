Зеленский приказал устранить заторы на въезде в Одессу

Президент Украины Владимир Зеленский 12 сентября с рабочей поездкой посетил Одесскую область. В частности, глава государства осмотрел ход реконструкции мостового перехода через Хаджибейский лиман на автомобильной дороге Киев - Одесса.

Глава Государственного агентства автомобильных дорог Украины (Укравтодор) Александр Кубраков отметил, что одна половина моста уже реконструирована, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ОП.

"Все помнят, что здесь, на въезде в Одессу, были пробки. Это негативно отражалось на туризме во всем регионе. Сейчас эту острейшую проблему сняли, работают три полосы. До следующих майских праздников мы завершим вторую половину, будет шесть полос. Пробок (на въезде. - Ред.) в Одессу больше не будет", - сказал Александр Кубраков.

Работы по обустройству проезжей части правого проезда моста начались в мае текущего года.

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Президент поинтересовался, как будет осуществляться весовой контроль автомобилей на мостовом переходе.

Александр Кубраков отметил, что на мосту через Хаджибейский лиман запланировано устроить систему взвешивания в движении (WIM).

"Рад, что этот переход так активно реконструируют. Если мы говорим, что Одесса - наша жемчужина, то добираться сюда должно быть комфортно", - отметил Владимир Зеленский.

Глава Укравтодора сообщил, что в Одесской области в 2020 году будет отремонтировано 194 км дорог государственного значения и 51,1 км местных дорог. Все тендеры на строительство дорог государственного значения завершены.

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