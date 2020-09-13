Украинский фильм о войне на Донбассе получил награду на Венецианском кинофестивале

Фильм украинского режиссера Натальи Ворожбит "Плохие дороги" получил Verona Film Club Award в параллельной программе Венецианского кинофестиваля "Неделя критики".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт программы.

Главный приз в этом конкурсе присудили турецкому фильму "Призраки".

Награду, которую получил украинский фильм, присуждают "наиболее инновационной ленте в конкурсе".

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Ворожбит прокомментировала награду в Facebook, а также опубликовала фото.

Как сообщает Суспільне, "Плохие дороги" - дебютный фильм драматурга Натальи Ворожбит, поставленный по ее одноименной пьесе. Пьесу ставили в Лондоне и Киеве. Прокат "Плохих дорог" запланирован на следующий год.

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В фильме речь идет о мужчинах и женщинах, жизнь которых коснулась война. Герои - жители Донбасса и украинские военные, которые находятся по обе стороны линии разграничений.

Главную награду основного конкурса Венецианского кинофестиваля получил фильм "Земля кочевников" американского режиссера китайского происхождения Хлои Чжао. Фильм рассказывает о жизни женщины, которая потеряла жилье и вынуждены кочевать по западу США в доме на колесах.