Украинский фильм о войне на Донбассе получил награду на Венецианском кинофестивале
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт программы.
Главный приз в этом конкурсе присудили турецкому фильму "Призраки".
Награду, которую получил украинский фильм, присуждают "наиболее инновационной ленте в конкурсе".
Ворожбит прокомментировала награду в Facebook, а также опубликовала фото.
Как сообщает Суспільне, "Плохие дороги" - дебютный фильм драматурга Натальи Ворожбит, поставленный по ее одноименной пьесе. Пьесу ставили в Лондоне и Киеве. Прокат "Плохих дорог" запланирован на следующий год.
В фильме речь идет о мужчинах и женщинах, жизнь которых коснулась война. Герои - жители Донбасса и украинские военные, которые находятся по обе стороны линии разграничений.
Главную награду основного конкурса Венецианского кинофестиваля получил фильм "Земля кочевников" американского режиссера китайского происхождения Хлои Чжао. Фильм рассказывает о жизни женщины, которая потеряла жилье и вынуждены кочевать по западу США в доме на колесах.