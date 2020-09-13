Зеленский объяснил сторонникам Шария, почему с ними не общается: Не могу говорить с людьми, которые меня не знают, но называют убийцей. ВИДЕО

Во время рабочей поездки в Одесскую область президент Владимир Зеленский остановился для того, чтобы поговорить со сторонниками пророссийского блогера Анатолия Шария, но те его слушать не захотели.

Видео общения опубликовал журналист Сергей Иванов в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

Зеленский попросил оппонентов не кричать, чтобы объяснить свою позицию.

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"Вы сказали, что я кого-то убил, вы в любом городе говорите, что я кого-то убиваю. Я не могу общаться с людьми, которые вообще меня не знают, которые меня обвиняют в убийстве. И, собственно говоря, молодые люди, мне очень жаль, что наше знакомство так началось и так же закончилось", - возмутился президент.

Оппоненты не дали договорить Зеленскому и он закончил общение.

Отметим, что сторонники Шария и сам блогер называют президента убийцей, так как он, по их мнению, не защищает их от нападений националистов.

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