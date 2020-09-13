Госпитализированный с огнестрельным ранением головы лидер "Свободы" Николаевщины Демид Губский умер
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После нескольких операций умер лидер Николаевской областной организации ВО "Свобода" Демид Губский.
Об этом в Facebook сообщил брат Демида Владимир Губский, передает Цензор.НЕТ.
"К сожалению, организм не выдержал долгой борьбы", - написал он.
Напомним, Демида Губского госпитализировали 11 июля 2020 года с огнестрельным ранением головы. Полиция сообщила, что мужчина получил травму из-за неосторожного обращения с оружием, когда разбирал травматический пистолет.
По данным полиции, "во время проведения операции был установлен характер травмы - несквозное огнестрельное ранение в голову из пистолета травматического действия, изъята резиновая пуля".
После ранения Губский перенес несколько тяжелых операций.