Перемирие на Донбассе за прошедшие сутки не нарушалось

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе по состоянию на утро воскресенья, 13 сентября, остается стабильной и полностью контролируется украинскими военнослужащими.

Об этом заявляют в пресс-центре операции Объединенных сил, передает Цензор.НЕТ.

"За прошедшие сутки, 12 сентября, на всех участках ответственности наших бригад обстрелов со стороны противника зафиксировано не было. По всей линии фронта наблюдалась тишина… С начала текущих суток, 13 сентября, в полосах ответственности наших бригад режим прекращения огня сохраняется в полной мере", - говорится в утренней сводке о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 8.00 воскресенья, опубликованной на странице пресс-центра ООС в фейсбуке.

Подразделения Вооруженных сил Украины в полном объеме соблюдают договоренности, вступившие в действие 27 июля 2020.

"Украинские военнослужащие, находясь в готовности адекватно реагировать на опасные и провокационные действия врага, продолжают добросовестно выполнять свои задачи", - говорится в сводке.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой украинским воинами.

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