Зеленский покрывает "слугу народа" Юрченко, помощник которого погорел на взятке в $13 тыс., - Лерос

Президент Владимир Зеленский покрывает нардепа "Слуги народа" Александра Юрченко, чей помощник на днях был задержан за взятку в 13 тыс. долларов США.

Об этом сообщил в фейсбуке народный депутат Гео Лерос, передает Цензор.НЕТ.

"Два дня назад НАБУ задержало на взятке помощника депутата Александра Юрченко, который взял первые 13 тыс. из 20 тыс. долларов, которые предназначались нардепу Юрченко за законопроект, связанный с бытовыми отходами", - написал Лерос.

По его словам, НАБУ "вело" нардепа не один месяц, насобирало достаточно доказательств, но "генпрокурор Венедиктова не сдает своего нардепа и блокирует по нему санкцию".

Кроме того, Лерос сообщает, что президенту Зеленскому "стало известно об этом в тот же день, но в его команде взяточников ловить нельзя, поэтому он сейчас делает все возможное, чтобы "порешать" это дело".

Читайте также: Зеленский поставил задачу Татарову "посадить" меня в течение следующего месяца, - Лерос