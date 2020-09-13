Обеспечение водой населения Крыма лежит полностью на плечах оккупационной власти, - представительство президента в АРК

Прямым обязательством государства-оккупанта является обеспечение гражданского населения оккупированной территории всеми необходимыми ресурсами, включая воду.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в ответе представительства президента в АРК на заявление российского МИД, что отказ Киева давать Крыму воду нарушает международные соглашения.

"Приведенные российской стороной положения международных договоров в области защиты прав человека не касаются права на воду, обязательства по водоснабжению или поставки других ресурсов, а касаются обеспечения других прав человека. Кроме этого, абсолютно недопустима ситуация, когда о возможном нарушении права на жизнь и совершении пыток говорит государство-оккупант, под эффективным контролем которого произошли десятки убийств, насильственных исчезновений, пыток украинских и крымскотатарских активистов на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя", - отмечают в представительстве.

В ведомстве напомнили российской стороне, что согласно международному гуманитарному праву, государство-оккупант отвечает за все, что происходит на временно оккупированной территории, находящейся под его эффективным контролем.

"Часть первая статьи 55 Конвенции о защите гражданского населения во время войны от 12 августа 1949 года (Четвертая Женевская конвенция) предусматривает, что государство-оккупант должно с помощью всех имеющихся средств обеспечивать население продуктами питания и медицинскими материалами; в частности, поставлять необходимые продукты питания, медицинские материалы и другие припасы, если ресурсов оккупированной территории окажется недостаточно. Эти положения, безусловно, касаются и такого ресурса как вода", - уточняется в ответе представительства.

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