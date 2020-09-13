Новости

За сутки COVID-19 выявлен у 310 киевлян, 52 человека госпитализированы, - Кличко. ИНФОГРАФИКА

1 72211
За сутки COVID-19 выявлен у 310 киевлян, 52 человека госпитализированы, - Кличко. ИНФОГРАФИКА
Количество жителей Киева, у которых выявлен коронавирус, увеличилось за минувшие сутки на 310 человек.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

За сутки COVID-19 выявлен у 310 киевлян, 52 человека госпитализированы, - Кличко 01

"Трое заболевших скончались. Всего коронавирус унес жизни 269 киевлян", - написал Кличко.

По информации мэра, на сегодня в столице уже 17 261 подтвержденный случай заболевания COVID-19.

Среди заболевших: - 166 женщин в возрасте от 18 до 82 лет. И 15 девочек от одного года до 16. - 118 мужчин в возрасте от 18 до 89 лет. И 11 мальчиков от 2 до 16 лет. Заболели, в частности, 20 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 52 пациента. Остальные - на самоизоляции, под контролем врачей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киеве из-за вхождения в "оранжевую" зону с 14 сентября запретят плановые госпитализации

Выздоровели за минувшие сутки 14 человек. Всего коронавирус преодолели 5 281 житель Киева.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе - 70. В Дарницком - 54. А в Днепровском районе - 36 случаев", - добавил Кличко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Степанов о COVID-19: "Нам просто банально может не хватить врачей"

Автор: Володимир Янченко

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Andre Viy
    СПЕЦПРОЄКТ "БЕЗ ЦЕНЗУРИ": Хто такий Андрій Єрмак?
    https://www.youtube.com/watch?v=SoKzEv7_QZU
  • Игорь Монахов c4e9a61d
    https://twitter.com/tZEinform
    https://twitter.com/tZEinform

    tZE inform

    @tZEinform


    Судя по официальным сводкам заболевших данные снимали в субботу до обеда Разница в 1000
  • Вальд Ще
    Та краще вже Кличко, ніж "кобила, що вміє говорити" Верещук.
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости