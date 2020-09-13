Оккупанты на Луганщине в нарушение договоренностей увеличили свои траншеи на 380 метров

Наемники РФ на линии соприкосновения в Луганской области продолжают увеличивать длину своих траншей в нарушение Минских соглашений и достигнутых 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы договоренностей о мерах по усилению режима прекращения огня.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщает пресс-центр штаба Объединенных сил.

По данным отчета СММ ОБСЕ, опубликованного 12 сентября 2020 года, в ходе выполнения наблюдательного полета БПЛА СММ ОБСЕ на неподконтрольной правительству Украины территории были зафиксированы нарушения со стороны российско-оккупационных войск.

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Так, 10 сентября в поле вблизи населенного пункта Калиново-Борщеватое Луганской области зафиксированы два продолжения имеющихся траншей (протяженностью 180 метров и 200 метров).

Украинская сторона СЦКК отмечает, что такие факты четко указывают на нарушение Минских соглашений и достигнутых 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы договоренностей о мерах по усилению режима прекращения огня, в частности п.1 о запрете наступательных и разведывательно-диверсионных действий.

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"Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают практику систематического невыполнения режима прекращения огня и обустраивают фортификационные сооружения, при этом открыто пренебрегая предоставленными гарантиями безопасности", - резюмирует в штабе.