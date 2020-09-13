Зеленский поздравил украинских танкистов: Вы мощная сила, способная остановить наступление врага и преодолеть его крепкую оборону

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил воинов-танкистов, ветеранов танковых войск, работников танкостроительной отрасли Украины с профессиональным праздником - Днем танкистов.

Текст поздравления опубликован на сайте главы государства в воскресенье, сообщает Цензор.НЕТ.

"Прочная броня, меткий огонь, скорость маневра и внезапность применения грозной боевой техники делают танковые подразделения и воинские части ВСУ мощной силой, способной остановить наступательные действия противника и преодолеть его крепкую оборону. Однако определяющими являются профессиональная подготовка воинов этого славного рода войск, их высокая организованность, слаженность, уверенность в своих силах и готовность в любой момент дать должный отпор противнику", - отметил президент.

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Он выразил благодарность украинским танкостроителям "за весомый вклад в наращивание боеспособности украинской армии".

"Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, благополучия и новых свершений в благородном деле служения Отечеству", - говорится в поздравлении.

Зеленский также почтил память погибших танкистов: "В этот день мы склоняем головы перед памятью воинов, отдавших свою жизнь за мирное будущее Украины. Вечная им память".