На Черкасщине у контрабандиста сигарет в Румынию изъят самолет, - Госпогранслужба. ФОТО
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
Вчера, в ходе проведения комплекса оперативных мероприятий, направленных на недопущение перемещения табачной контрабанды, удалось обнаружить самолет "Zenith" и задержать пилота-контрабандиста. Благодаря проведенной оперативной работе пограничники установили взлетно-посадочную площадку с которой осуществлял незаконные полеты "воздушный контрабандист".
Мужчину оперативники обнаружили на Черкасщине в н.п. Хлыстуновка. Тот как раз вернулся с Буковины, где в ночь с 11 на 12 сентября 4 раза залетал в воздушное пространство соседней страны, с целью перемещения табачных изделий.
Все факты противоправных действий пилота пограничники задокументировали с помощью стационарного тепловизора на базе автомобиля "Volkswagen" и приборов для ночного наблюдения.
В действиях пилота усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 334 "Нарушение правил международных полетов" Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.