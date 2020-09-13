На Черкасщине у контрабандиста сигарет в Румынию изъят самолет, - Госпогранслужба. ФОТО

В Черкасской области оперативники Черновицкого погранотряда задержали пилота и изъяли сверхлегкий самолет типа "Zenith" без бортового номера, который неоднократно нарушал границу с Румынией.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Вчера, в ходе проведения комплекса оперативных мероприятий, направленных на недопущение перемещения табачной контрабанды, удалось обнаружить самолет "Zenith" и задержать пилота-контрабандиста. Благодаря проведенной оперативной работе пограничники установили взлетно-посадочную площадку с которой осуществлял незаконные полеты "воздушный контрабандист".

Мужчину оперативники обнаружили на Черкасщине в н.п. Хлыстуновка. Тот как раз вернулся с Буковины, где в ночь с 11 на 12 сентября 4 раза залетал в воздушное пространство соседней страны, с целью перемещения табачных изделий.

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Все факты противоправных действий пилота пограничники задокументировали с помощью стационарного тепловизора на базе автомобиля "Volkswagen" и приборов для ночного наблюдения.

В действиях пилота усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 334 "Нарушение правил международных полетов" Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.

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