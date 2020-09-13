Степанов о "десятках тысяч" людей на праздновании Дня Днепра: У меня вопрос к властям - вы риски осознаете?

Министр здравоохранения Максим Степанов возмущен масштабным празднованием Дня города в Днепре в период пандемии коронавируса.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом он сказал на брифинге.

"Когда сегодня утром я увидел фотографии с празднования Дня города Днепра, на котором собрались, наверное, десятки тысяч людей, у меня появился вопрос к местным властям", - отметил Степанов.

Министр подчеркнул, что во время массового скопления людей риск вспышки болезни возрастает, поэтому проведение масштабных концертов рискованно.

"Зная вас (местные власти Днепра. - Ред.), я уверен, что вы осознаете, что такое COVID-19, вы осознаете, какие риски несет эта болезнь. Я понимаю, что сейчас у вас происходят политические процессы, которые идут по всей стране. Но так сознательно начать проводить концерты. Я даже не говорю, что они запрещены постановлением Кабмина, - сказал Степанов. - Даже несколько человек, имеющих коронавирусную болезнь на праздновании, могут инфицировать сотни или тысячи, что уже скоро мы можем увидеть".

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12-13 сентября в Днепре празднуют День города. В рамках празднования состоялись массовые мероприятия, в частности, концерт классической музыки. Музыкальные произведения исполняли симфонический оркестр Festival, духовой оркестр Днепропетровской академии музыки им. Глинки и киевская вокальная джаз-группа Mansound.