Подростки во Львове жестоко избили двух пожилых мужчин: один скончался, второй впал в кому
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение ГУ НП во Львовской области.
"12 сентября около 17.00 в полицию поступило сообщение о том, что в заброшенном здании на улице Богдана Хмельницкого во Львове было обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти. В другой комнате этого же здания находился еще один мужчина с многочисленными телесными повреждениями", - говорится в сообщении.
По указанному адресу немедленно выехала следственно-оперативная группа Шевченковского отдела полиции, оперативники уголовного розыска, сотрудники других служб и подразделений полиции Львовской области, а также патрульные полицейские.
Правоохранители установили личность погибшего, 70-летнего львовянина и его товарища - также жителя Львова в возрасте 64 лет, которого медики госпитализировали. Сейчас он находится в коме. Также предварительно медики установили, что мужчины были жестоко избиты, сообщили в ГУ НП.
"Проведенными мероприятиями было установлено, что телесные повреждения погибший и его товарищ могли получить во время конфликта с неизвестными мужчинами, которые жестоко избили их. Благодаря профессиональной и слаженной работе сотрудников полиции, а также четкой координации действий, уже через несколько часов оперативники уголовного розыска Шевченковского отдела полиции установили личности и задержали 16-летнего львовянина и жителя Жовковского района в возрасте 18 лет, причастных к совершению этого преступления", - рассказал глава полиции Львовской области Василий Виконский.
Злоумышленники задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, вскоре суд изберет им меры пресечения.
Следователи Шевченковского отдела полиции открыли уголовное производство по ч.1 и ч.2 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи - до десяти лет лишения свободы.
Досудебное расследование продолжается.