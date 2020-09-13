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Число участников марша оппозиции в Минске превысило 150 тыс. человек, протестующие идут к резиденции Лукашенко. ФОТОрепортаж

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Более 150 тысяч человек собрались на акцию оппозиции в центре Минска.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Число участников марша оппозиции в Минске превысило 150 тыс. человек, протестующие идут к резиденции Лукашенко 01
Число участников марша оппозиции в Минске превысило 150 тыс. человек, протестующие идут к резиденции Лукашенко 02

Участники марша сформировали сразу несколько многотысячных колонн. Одна из них движется по Проспекту Независимости в сторону резиденции Александра Лукашенко. Протестующие также направляются в сторону элитного коттеджного поселка "Дрозды", где проживает руководство страны; еще одна группа заполнила весь проспект Машерова до пересечения с улицей Тимирязева.

Волонтеры в разных местах раздают демонстрантам воду и еду. Среди протестующих много людей с детьми, в том числе в колясках.

Сотрудники силовых структур в Минске препятствуют движению протестующих к элитному коттеджному поселку "Дрозды", где проживает руководство Беларуси.

Число участников марша оппозиции в Минске превысило 150 тыс. человек, протестующие идут к резиденции Лукашенко 03

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Число участников марша оппозиции в Минске превысило 150 тыс. человек, протестующие идут к резиденции Лукашенко 04
Число участников марша оппозиции в Минске превысило 150 тыс. человек, протестующие идут к резиденции Лукашенко 05
Число участников марша оппозиции в Минске превысило 150 тыс. человек, протестующие идут к резиденции Лукашенко 06

Колонне протестующих на проспекте Победителей рядом с торговым центром "Арена Сити" преградили дорогу сотрудники ОМОН. Они окружили первые группы протестующих, укладывают людей на землю, и затем отводят в автозаки. Рядом с торговым центром насчитывается порядка 10 таких автобусов.

Кроме того, происходят задержания людей возле Крупецкого кладбища. По данным наблюдателей, в общей сложности число задержанных превысило 300 человек.

Число участников марша оппозиции в Минске превысило 150 тыс. человек, протестующие идут к резиденции Лукашенко 07
Число участников марша оппозиции в Минске превысило 150 тыс. человек, протестующие идут к резиденции Лукашенко 08
Число участников марша оппозиции в Минске превысило 150 тыс. человек, протестующие идут к резиденции Лукашенко 09
Число участников марша оппозиции в Минске превысило 150 тыс. человек, протестующие идут к резиденции Лукашенко 10

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Число участников марша оппозиции в Минске превысило 150 тыс. человек, протестующие идут к резиденции Лукашенко 11
Число участников марша оппозиции в Минске превысило 150 тыс. человек, протестующие идут к резиденции Лукашенко 12

Предупредительные выстрелы в воздух прозвучали у оцепления рядом с поселком "Дрозды" в Минске, когда там стали собираться участники оппозиционного марша.

После того как одна из многотысячных колонн собралась у оцепления и число протестующих стало быстро возрастать, со стороны кордона сотрудников правоохранительных органов раздались выстрелы в воздух. Информации о характере оружия и пострадавших нет.

В МВД Беларуси сообщили, что порядка 250 участников протестной акции задержаны в разных районах Минска в воскресенье. По оценке МВД Беларуси, общее число протестующих в республике не превышает 3 тыс. человек.  В Минске закрыты семь центральных станций метро.

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Автор: Володимир Янченко

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  • Люцифер
    Число участников марша оппозиции в Минске превысило 150 тыс. человек, протестующие идут к резиденции Лукашенко - Цензор.НЕТ 6392
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    а нам своє робити....

    Число участников марша оппозиции в Минске превысило 150 тыс. человек, протестующие идут к резиденции Лукашенко - Цензор.НЕТ 156
  • саша паламарчук
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