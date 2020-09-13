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Убытки Украины от оккупации Крыма Россией составляют 1 триллион гривен, - замгенпрокурора Мамедов

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Убытки Украины от оккупации Крыма Россией составляют 1 триллион гривен, - замгенпрокурора Мамедов
Общий ущерб, нанесенный Россией Украине оккупацией Крыма, составляет около 1 триллиона гривен.

Об этом сообщил заместитель генерального прокурорка Украины Гюндуз Мамедов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

"По предварительным данным материалов уголовных производств, только по Крыму убытки достигают одного триллиона гривен. Очевидно, это не фиксированая сумма, поскольку агрессия РФ продолжается, как продолжаются и нарушения прав граждан на оккупированных территориях полуострова и Донбасса", - отметил Мамедов.

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Автор: Володимир Янченко

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Топ комментарии

  • Don Bessam dc0e2bc1
    то по курсу 8грн?не продешеви,блин.
  • Люцифер
    Збитки України від окупації Криму Росією сягають 1 трильйона гривень, - заступник генпрокурора Мамедов - Цензор.НЕТ 3171
  • dappled gray
    Крым был глубоко дотационный. Теперь одна экономия.
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