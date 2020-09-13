Клинические испытания украинского препарата для лечения больных COVID-19 продолжаются, - Степанов
Об этом он заявил на брифинге, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне. По словам Степанова, Минздрав следит за различными предложениями ученых и соответствующими исследованиями в мире, однако ориентируется на другие способы борьбы с коронавирусом.
"Мы сейчас сосредоточены не просто на переливании плазмы крови от переболевших, потому что она (эта процедура. - Ред.) не дала хорошие результаты и не предоставлена к протоколам лечения в других странах", - сказал глава Минздрава.
По его словам, Украина ориентируется на производство другого лекарственного средства.
"Украина сосредоточена на производстве гипериммунного иммуноглобулина из этой крови - это лекарственное средство, которое может использоваться (при лечении COVID-19. - Ред.). Его испытания продолжаются. Но и предварительная информация, которая существует, (свидетельствует. - Ред.), что именно гипериммунный иммуноглобулин может иметь хорошие результаты в процессе лечения. А в Украине продолжаются клинические испытания препарата "Биовен". Это именно иммуноглобулин для лечения больных COVID-19. Клинические испытания не закончились, но мы рассчитываем на хорошие результаты этих испытаний", - резюмировал он.
Напомним, Министерство здравоохранения разрешило проведение клинического испытания украинского лекарственного средства "Биовен", предназначенного для лечения коронавирусной болезни (COVID-19).
В мае сообщалось, что клинические испытания лекарственного средства для борьбы с коронавирусом "Биовен" проходят исключительно с согласия пациента.