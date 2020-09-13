Клинические испытания украинского препарата для лечения больных COVID-19 продолжаются, - Степанов

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина для лечения коронавируса ориентируется на производство лекарственного средства "Биовен".

Об этом он заявил на брифинге, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне. По словам Степанова, Минздрав следит за различными предложениями ученых и соответствующими исследованиями в мире, однако ориентируется на другие способы борьбы с коронавирусом.

"Мы сейчас сосредоточены не просто на переливании плазмы крови от переболевших, потому что она (эта процедура. - Ред.) не дала хорошие результаты и не предоставлена ​​к протоколам лечения в других странах", - сказал глава Минздрава.

По его словам, Украина ориентируется на производство другого лекарственного средства.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Киеве и 19 областях превышен контрольный показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тыс. населения, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

"Украина сосредоточена на производстве гипериммунного иммуноглобулина из этой крови - это лекарственное средство, которое может использоваться (при лечении COVID-19. - Ред.). Его испытания продолжаются. Но и предварительная информация, которая существует, (свидетельствует. - Ред.), что именно гипериммунный иммуноглобулин может иметь хорошие результаты в процессе лечения. А в Украине продолжаются клинические испытания препарата "Биовен". Это именно иммуноглобулин для лечения больных COVID-19. Клинические испытания не закончились, но мы рассчитываем на хорошие результаты этих испытаний", - резюмировал он.

Напомним, Министерство здравоохранения разрешило проведение клинического испытания украинского лекарственного средства "Биовен", предназначенного для лечения коронавирусной болезни (COVID-19).

В мае сообщалось, что клинические испытания лекарственного средства для борьбы с коронавирусом "Биовен" проходят исключительно с согласия пациента.

Также читайте: В Украине за сутки 2 476 новых случаев COVID-19, жертвами болезни стали 30 человек