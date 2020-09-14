Проект Госбюджета-2021 предусматривает сокращение госдолга на 3,4% - до 64,6% ВВП, - Марченко
Об этом 14 сентября на брифинге по проекту госбюджета на 2021 год заявил министр финансов Сергей Марченко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы предусматриваем снижение государственного долга в следующем году на 3,4% до 64,6%. У нас в этом году есть вероятность, что государственный долг вырастет. В следующем году мы предполагаем постепенное сокращение государственного долга", - сказал Марченко.
Напомним, глава Министерства финансов Сергей Марченко анонсировал постепенное сокращение дефицита госбюджета. Финансировать его планируют за счет приватизации - 6 млрд грн, за счет внутренних и внешних заимствований.
Согласно данным Минфина, проект госбюджета на следующий год также предусматривает получение 43,2 млрд грн ($1,5 млрд) от Международного валютного фонда (МВФ) и других международных партнеров.
Проект Госбюджета-2021 предполагает рост заимствований для финансирования общего фонда госбюджета на 64,2 млрд грн, или 10,3%, - до 684,7 млрд грн, из них облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ) составят 549,1 млрд грн.
Согласно презентации Минфина, от евробондов в следующем году планируется получить 86,4 млрд грн, что по среднегодовому курсу 29,1 грн/$1, по которому рассчитан проект госбюджета, составляет без малого $3 млрд.
Минфин уточняет, что расходы по внешнему долгу в 2021 году оцениваются в 599,8 млрд грн, в том числе внешние выплаты - 160,5 млрд грн ($5,5 млрд). По ОВГЗ предстоит заплатить 439,3 млрд грн, в том числе по валютным - 112 млрд грн.