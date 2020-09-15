Следствие рассматривает четыре основные версии нападения на Балуха, - Сущенко

Следствие рассматривает четыре основные версии избиения бывшего пленника Кремля Владимира Балуха.

Об этом сообщил бывший политзаключенный Кремля журналист Роман Сущенко на свое странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня (14 сентября. - Ред.) пригласили в следственный отдел полиции дать показания по делу нанесения/получения тяжких телесных повреждений Владимиру Балуху.

Вопросы были по существу. Следствие интересовали мельчайшие детали. Судя по содержанию вопросов и их количеству, следователи достаточно серьезно относятся к выяснению обстоятельств чрезвычайного происшествия", - написал он.

По словам Сущенко, правоохранители рассматривают четыре основные версии: несчастный случай, хулиганство, месть и умышленное нанесение тяжких телесных повреждений Владимиру.

"Отдельные обстоятельства этого драматического инцидента свидетельствуют о маловероятности несчастного случая, хотя его версию не исключают. Остальные версии остаются рабочими и отрабатываются", - отметил он.

Также Сущенко добавил, что судебно-медицинская экспертиза не завершена и от ее выводов зависит успех расследования: "К сожалению, медицинская карточка и другие данные Владимира Балуха остались в оккупированном Крыму и их отсутствие затрудняет выяснение важных физических сведений, которые могли бы пролить свет по делу".

"Не добавляет оптимизма для объективного расследования обстоятельство, что в ночь с 7 на 8 сентября в Киеве был ливень. Его последствия значительно усложнили получение необходимых вещественных и других доказательств.

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Несмотря на это, следствие выяснило большинство обстоятельств вечера, нашло свидетелей и провело необходимые следственные действия. Успех дальнейшего расследования полностью зависит от состояния здоровья Владимира Балуха. Правоохранители ждут, когда он придет в себя и сможет давать показания

Надеюсь на лучших украинских врачей", - написал он.

Ранее об избиении в ночь на 8 сентября бывшего политзаключенного Кремля, общественного активиста Владимира Балуха сообщил Олег Сенцов.

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Его госпитализировали с черепно-мозговой травмой. Также у Балуха исчез телефон и банковская карта.

Офис Президента призвал Нацполицию проверить политическую версию избиения Балуха.