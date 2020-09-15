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Байден назвал Трампа "поджигателем климата" и заявил, что его возможный второй срок грозит США новыми стихийными бедствиями

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Байден назвал Трампа "поджигателем климата" и заявил, что его возможный второй срок грозит США новыми стихийными бедствиями
США в случае переизбрания президента продолжат страдать от стихийных бедствий из-за неспособности Дональда Трампа признать проблему климатических изменений.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил в понедельник кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден.

"Дональд Трамп с его отрицанием климатических изменений мог и не быть причиной этих лесных пожаров, и рекордных наводнений, и рекордных ураганов, но если он изберется на второй срок, то такие события продолжат становиться все более привычными, более разрушительными и более смертоносными", - сказал Байден.

Он назвал Трампа "поджигателем климата" и обвинил его в неспособности взять ответственность за нынешний кризис с пожарами на западе страны.

"Нам нужен президент, кто уважает науку, кто понимает, что разрушения от изменений климата уже есть", - сказал Байден.

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Между тем, ранее в понедельник Трамп прибыл в штат Калифорния, чтобы на месте оценить ущерб от лесных пожаров и встретиться с местными и федеральными чиновниками.

На западе Соединенных Штатов этим летом пожары уничтожили тысячи домов и несколько небольших городков. Жертвами пожаров стали, по данным телеканала CNN, не менее 29 человек.

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Топ комментарии

  • di Carmine
    Цикаво, как можно климат поджечь?
  • Olga Svitla
    Такі заяви Байдена викликають здивування і огиду, отакі вони, демократи. Країною повинні керувати республіканці. А природна стихія не залежить від президента, вона може бути викликана зовнішнім агресором по програмі погодної війни, про це писали російські газети, ще під час землетрусу у Вірменії, коли загинуло у місті Спітак 45 тисяч жителів. Писали, щоб викликати землетрус, досить кинути ракету в сейсмічно небезпечну зону, також і цунамі.
  • Владимир Николенко 123e1460
    дозволити китаю будувати тисячі шкідливих підприємств а самим сосати лапу.
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