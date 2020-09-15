Окончание войны и возвращение украинских территорий - это мой главный приоритет. И это не какие-то романтические обещания, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что главным приоритетом для него является окончание войны и возвращение украинских территорий.

Об этом глава украинского государства заявил в интервью австрийской правительственной газете Wiener Zeitung, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Когда я что-то обещаю, это - не просто пустые слова. Окончание войны и возвращение украинских территорий - это мой главный приоритет. И это не какие-то романтические обещания", - заявил Зеленский, комментируя вопрос о своих предвыборных обещаний и их реализации после избрания.

В то же время он признал, что воплотить эти обещания - "не просто".

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"Но мы уже многого достигли. Мы вернули 140 человек из плена. Мы осуществили разведения войск. Там больше не стреляют, почти никто не погибает. За исключением одной смерти, потерь в течение семи недель больше не было. Это все видят, и Европа тоже это видит. Иногда бывают выстрелы со стороны сепаратистов. Но мы не отвечаем на них, и это хорошо", - цитирует Wiener Zeitung Зеленского.

Президент Украины также указал на то, что сейчас на временно неподконтрольных правительству территориях Донбасса наблюдается гуманитарная катастрофа, многие заразились коронавирусом.

"Но люди, которые живут в оккупированной части Донбасса, также видят, как живут украинцы по ту сторону фронта — лучше. У шахтеров на оккупированном Донбассе все плохо: они не получают нормальной заработной платы и должны платить высокие цены на воду и электроэнергию. Если терпения людей там в какой-то момент иссякнет, то могут также возникнуть беспорядки", - отметил Зеленский.

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По его убеждению, внутренний конфликт на оккупированной территории Донбасса возможен, ведь людям плохо живется, а также там есть много проукраински настроенных людей.