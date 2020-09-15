Рада сегодня планирует принять заявление о событиях в Беларуси, изменить Регламент и рассмотреть законопроект о поддержке туризма и креативных индустрий

Верховная Рада планирует 15 сентября принять заявление относительно событий в Республике Беларусь.

Об этом говорится в повестке дня заседания, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В частности, вторым вопросом во вторник планируется включение в повестку дня и принятие решения по проекту постановления № 3053 "О Заявлении Верховной Рады Украины относительно ситуации в Республике Беларусь". В документе содержится оценка текущей ситуации в республике, осуждаются методы власти по ее решению, выражается недопустимость привлечения сил РФ и Организации Договора о коллективной безопасности для нормализации ситуации, а также содержится призыв к урегулированию кризиса демократическим способом с привлечением независимых международных посредников.

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Начать же заседание депутаты должны с рассмотрения проекта постановления № 3050а-2 о включении в повестку дня сессии 84-х вопросов.

Во вторник парламентарии планируют рассмотреть четыре законопроекта, инициированные Президентом и определенные им как безотлагательные. Это, в частности, проекты законов № 3553 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования отдельных вопросов исполнения воинской обязанности и ведения воинского учета", № 3915 "О внесении изменения в статью 183 Уголовного процессуального кодекса Украины о праве следственного судьи, суда не определять размер залога в уголовном производстве", № 3984 "О внесении изменений в Закон Украины "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях" о допуске дознавателей, следователей и прокуроров в район осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях" и № 3851 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно государственной поддержки культуры, туризма и креативных индустрий".

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Во втором чтении Верховная Рада должна рассмотреть законопроект № 3608, которым предлагается внести изменения в Регламент работы ВР и, тем самым, пересмотреть график проведения пленарных заседаний. Этим документом предусматривается проведение во вторник, среду и четверг заседаний с 10:00 до 15:00 (в пятницу с 10:00 до 16:00) с перерывом с 12:00 до 12:30.