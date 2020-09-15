"Доступность вакцинации гораздо шире откроет границы и международное сообщение", - вице-премьер Стефанишина
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Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина считает, что все страны на пороге второй волны коронавируса. Она надеется, что до конца 2020 года будут завершены тестирования вакцин от COVID-19.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она рассказала в интервью "РБК-Украина".
По словам вице-премьера, правительство Украины включилось в глобальные усилия по разработке вакцины.
"До конца года, надеюсь, будут завершены тестирования вакцин, и как раз доступность вакцинации гораздо шире откроет границы и международное сообщение", - отметила Стефанишина.