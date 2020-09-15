"Доступность вакцинации гораздо шире откроет границы и международное сообщение", - вице-премьер Стефанишина

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина считает, что все страны на пороге второй волны коронавируса. Она надеется, что до конца 2020 года будут завершены тестирования вакцин от COVID-19.

Автор: Богдан Русінко