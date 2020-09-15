За сутки коронавирус выявили у 171 ребенка и 145 медработников, - Степанов

За все время пандемии в Украине инфицировались 159 702 человека. Из них 10 327 детей, а также 13 100 медработников.

Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов во время онлайн-брифинга, информирует Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки заболели 2905 человек. Из них 171 ребенок, а также 145 медработников. Госпитализированы 546 человек. Зафиксированы 53 летальных случая. В то же время выздоровели 1 267 пациентов", - отметил Степанов.

По словам министра здравоохранения, за все время пандемии в Украине инфицировались 159 702 человека. Из них 10 327 детей, а также 13 100 медработников.

"Всего выздоровели 70 810 пациентов, а летальных случаев - 3 264", - добавил Степанов.

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