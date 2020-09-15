Навальный отказался сотрудничать с РФ по запросу Москвы к Германии о правовой помощи, - NYT

Оппозиционер Алексей Навальный, который проходит лечение в берлинской клинике "Шарите" после отравления, в беседе с представителем прокуратуры ФРГ отказался сотрудничать с российской стороной по запросу Москвы к Германии об оказании правовой помощи.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом в понедельник, 14 сентября, сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на высокопоставленного представителя органов безопасности ФРГ.

"Он полностью осведомлен о своем состоянии, полностью осознает, что произошло и где он находится", - сказал собеседник издания на условиях анонимности.

Разговор состоялся через несколько часов после того, как лаборатории Франции и Швеции подтвердили выводы бундесвера, заявившего, что политик был отравлен нервно-паралитическим веществом из семейства "Новичок". "На данном этапе три лаборатории независимо друг от друга предоставили доказательства того, что вещество из группы "Новичок" является причиной отравления Навального", - подчеркнул официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт (Steffen Seibert).

"Мы возобновляем призыв к России объяснить, что произошло", - добавил он.

Алексей Навальный остается под усиленной охраной в больнице. Представитель органов безопасности ФРГ заявил NYT со ссылкой на представителя прокуратуры ФРГ, что после выздоровления политик собирается вернуться в Россию.

"Он не планирует" оставаться в Германии, подчеркнул собеседник газеты.

"Он хочет вернуться домой, в Россию, и хочет продолжить свою миссию", - добавил он.

Ни сам российский оппозиционер, ни его представители пока никак не прокомментировали публикацию американской газеты. Пресс-секретарь Алексея Навального и Фонда борьбы с коррупцией Кира Ярмыш ранее говорила, что "проверенные сведения о состоянии Алексея могут поступить только от врачей клиники или от нее". Любая информация о здоровье политика обнародуется берлинской больницей исключительно после одобрения супруги Юлии Навальной.

Врачи берлинской клиники "Шарите" 14 сентября сообщили, что Навальный "полностью отключен от аппарата искусственной вентиляции легких, его состояние становится все более мобильным, и он уже может ненадолго вставать с постели".

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Алексею Навальному стало плохо на борту самолета по пути из Томска в Москву 20 августа. Лайнер экстренно приземлился в Омске, где Навального госпитализировали. 22 августа по желанию родственников его доставили для лечения в клинику "Шарите" в Берлине. Политик находился в искусственной коме 19 дней.

Правительство Германии 2 сентября сообщило, что по инициативе берлинской клиники "Шарите" в лаборатории бундесвера была проведена токсикологическая экспертиза анализов Алексея Навального. В результате обследования были выявлены доказательства, однозначно указывающие на отравление химическим нервно-паралитическим веществом группы "Новичок". В правительстве ФРГ подчеркнули, что выводы специалистов бундесвера не подлежат сомнению. Москва отрицает обвинения в причастности к покушению на оппозиционера.