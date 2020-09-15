Саакашвили о ходе строительной реформы: Запускаем институт частных инспекторов, который "не оставит воздуха для коррупции"

Глава исполкома Нацсовета реформ Михаил Саакашвили сообщил о выходе на финальную стадию реализации строительной реформы.

Об этом он написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня встретились с бизнес-ассоциациями и ассоциацией застройщиков, а также состоялась очень важная встреча с премьер-министром Шмыгалем по поводу выдачи строительных разрешений и реформы ГАСК. На этот раз встреча с премьером прошла крайне конструктивно. Мы договорились обо всех основных положениях закона, и он будет принят в ближайшие недели", - отметил Саакашвили.

По его словам, суть реформы заключается в том, что вместо государственных органов вводятся частные инспектора, которые "заинтересованы, чтобы строилось больше и чтобы не было коррупции. Эти инспектора отвечают за брак собственным имуществом, поэтому не заинтересованы в фальсификациях и снижении безопасности строительства".

"Эта система действует в Австралии, Новой Зеландии и еще нескольких других очень продвинутых странах. Мы особенно хотим ввести ее в Украине, потому что она буквально не оставит воздуха для коррупции. Мы работаем над этим уже несколько месяцев, и, кажется, мы пришли к логическому завершению", - подытожил Саакашвили.

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