Минздрав провел совещание с мэрами облцентров по карантину: договорились внести изменения в постановление Кабмина, - Степанов
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Министерство здравоохранения провело селекторное совещание с мэрами областных центров по вопросу повышения контроля за соблюдением противоэпидемических мер в городах.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве во вторник, передает Цензор.НЕТ.
"Мы договорились по множеству позиций, что именно будем делать. Я готов инициировать эти изменения в постановление правительства. В свою очередь, мэры городов поддержали, что мы должны не проводить массовые мероприятия, что нужен контроль на транспорте и рынках. Они предложили другой режим работы школ и детских садов",- сказал он.