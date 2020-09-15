США не признают "выборы" оккупантов в Крыму: Россия опять нарушила суверенитет Украины, санкции будут продолжаться

Посольство США в Украине осуждает и не признает проведение Российской Федерацией 13 сентября так называемых "выборов" во временно оккупированном Крыму.

Об этом говорится в сообщении посольства на странице в "Твиттере" во вторник утром, передает Цензор.НЕТ.

"Мы осуждаем и не признаем так называемые выборы, проведенные в Крыму и Севастополе 13 сентября. Опять, Россия нарушила суверенитет Украины на территории, которую Россия насильно захватила и попыталась аннексировать. Санкции будут продолжаться, пока Россия не вернет Украине контроль над Крымом и не выйдет с Донбасса", - отметили в посольстве.

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Как сообщалось, министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест и осудило противоправную организацию и проведение Российской Федерацией 13 сентября 2020 года так называемых "выборов" в незаконные органы, образованные российской оккупационной администрацией на временно оккупированных территориях Автономной Республики Крым и Севастополь.