Загруженность коек в больницах для пациентов с COVID-19 превышает 50% в Киеве и 10 областях Украины, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 15 сентября Киев и 19 областей Украины не отвечают всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мер.

Автор: Богдан Русінко