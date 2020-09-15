Загруженность коек в больницах для пациентов с COVID-19 превышает 50% в Киеве и 10 областях Украины, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА
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По состоянию на 15 сентября Киев и 19 областей Украины не отвечают всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мер.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.
Загруженность коек в больницах первой волны превышает 50% в Киеве, Винницкой, Ивано-Франковской, Одесской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской и Черновицкой областях.
Кроме того, заболеваемость превышает пороговый уровень в Киеве, Винницкой, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях.