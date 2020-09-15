Восстановление поврежденного участка газопровода под Киевом займет 2-3 дня, - оператор ГТС Украины

Восстановление поврежденного в результате разгерметизации участка магистрального газопровода КЗУ-1 в Киевской области, по предварительной оценке, займут два-три дня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ООО "Оператор ГТС Украины".

Отмечается, что как только диспетчеры получили сигнал о падении давления, участок газопровода, на котором произошла авария, был отключен, а утечку локализовали. Были оперативно организованы соответствующие переключения на другие газопроводы, поэтому транспортировка газа потребителям не прекращалась.

Сейчас на месте работает полиция и устанавливаются причины аварии. По завершению следственно-оперативных действий ремонтные бригады ОГТСУ начнут ликвидацию последствий, по предварительным оценкам возобновление работы этого участка магистрального газопровода займет 2-3 дня.

О деталях и завершении ликвидации аварии будет сообщено дополнительно.

Напомним, в ночь на вторник в поле в районе населенного пункта Чабаны (Киевская обл.) произошел взрыв на газопроводе высокого давления, который качает газ на Европу

В ГСЧС заявили, что произошла разгерметизация магистрального газопровода высокого давления.

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