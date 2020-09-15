Водоснабжение в Крым полностью восстановят только после полной деоккупации полуострова, - МИД

Министерство иностранных дел Украины заявляет, что водоснабжение в Крым из континентальной Украины будет полностью восстановлено только после полной деоккупации полуострова. Такая позиция основывается на нормах международного права.

Об этом говорится в комментарии МИД Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Констатируем тот факт, что под предлогом "гуманитарной нужды", Российской оккупационной власти в Крыму не хватает воды на ускоренное развитие военных объектов и предприятий военно-промышленного комплекса. Очевиден и тот факт, что потребность в водных ресурсах растет на фоне колонизации полуострова - стремительного роста населения в рамках целенаправленной политики замены демографического состава Крыма. Такие действия государства-оккупанта являются военным преступлением. Их цель - заселение украинских территорий гражданами РФ, которые являются лояльными к экспансивной политике своего государства и, таким образом, осуществление закрепления незаконной оккупации", - говорится в сообщении.

В министерстве подчеркивают, что преступлениями против человечности и военными преступлениями являются также убийства, насильственные исчезновения, пытки, посягательство на человеческое достоинство и прочие преступления, совершенные против граждан Украины на территории временно оккупированного Крыма.

Эти преступления являются предметом уголовных производств в Украине, изучаются Офисом Прокурора Международного уголовного суда в пределах предварительного изучения ситуации в Украине. Осуждаются они и международным сообществом, в частности в ежегодных резолюциях Генеральной Ассамблеи ООН 71/205 от 19.12.2016 г.., 72/190 от 19.12.2017 г.., 73/263 от 22.12.2018 г.., 74/168 от 18.12.2019 г.. "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь (Украина)".

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"Относительно обеспечения водой населения временно оккупированного Крыма, то, как и в случае с обеспечением временно оккупированной территории другими ресурсами, продуктами питания и медицинскими материалами, в соответствии с Конвенцией о защите гражданского населения во время войны от 12 августа 1949 года, это полностью относится к обязательствам государства-оккупанта - Российской Федерации. Любые заявления о якобы нарушении норм международного права Украины в связи с прекращением водоснабжения являются никчемными с точки зрения международного права и, очевидно, призваны на то, чтобы "назначить виновника" расходов, которые несет РФ уже седьмой год в результате незаконной оккупации Крыма и развертывания масштабной милитаризации полуострова, за которую платят российские налогоплательщики", - подытожили в министерстве.

Напомним, ранее МИД Украины уличил российских пропагандистов в искажении позиции ООН о поставках воды в оккупированный Крым.

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