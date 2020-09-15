Новый прокурор Тернопольщины Петришин пообещал "#бать, как тупых свиней" сотрудников, которые не будут ему подчиняться, - Маселко

Новоназначенный прокурор Тернопольской области Николай Петришин в первый же день устроил на работе банкет, на котором заставлял подчиненных "клясться ему в верности" и обещать "выполнять любые приказы".

Об этом сообщил адвокат Роман Маселко, передает Цензор.НЕТ.

"Из моих источников мне известно, что изрядно выпив Петришин потребовал от подчиненных клясться ему в верности и готовности выполнять любые приказы. А если они не будут подчиняться, то пообещал их "#бать как тупых свиней"", - рассказал Маселко.

По словам Маселко, Петришину возразил зампрокурора Александр Божко, сказав, что тот позволяет себе недопустимые вещи и что прокурор должен руководствоваться законом, а не указаниями, однако" Петришин сразу же начал использовать свои полномочия и создавать Божко проблемы на работе". При этом Маселко уточнил, что "Божко это тот прокурор, который не побоялся пойти против Портнова, который тоже обещал ему "выеб#ть в тупой собачий рот"".

Сейчас, отметил адвокат, Петришин дает пресс-конференцию, чтобы "отбелить" свое вчерашнее поведение.

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